Aydın'da 18 yaşındaki genç kızın hayatını kaybettiği yangının sebebi bilgisayar kasası

Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi 685 Sokak’ta bulunan evin ikinci katında yangın çıktı.

Evden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevlerin içerisine girerek Makbule İlhan’ı dışarı çıkarmayı başardı.

DUMANDAN ETKİLENEN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Dumandan ağır şekilde etkilenen genç, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yangında dumandan etkilenen F.İ., A.İ. ve D.Ö. isimli üç kişi de hastanede tedavi altına alındı.

YANGININ SEBEBİ BİLGİSAYAR KASASI

Yapılan ilk incelemelerde yangının, evde bulunan bilgisayar kasasının elektrik aksamındaki arızadan çıktığı değerlendirildi.

Polis ve itfaiye ekiplerinin olayla ilgili detaylı soruşturması sürüyor.