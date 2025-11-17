Abone ol: Google News

Aydın'da 18 yaşındaki genç kızın hayatını kaybettiği yangının sebebi bilgisayar kasası

Nazilli ilçesinde iki katlı bir evde çıkan yangın, 18 yaşındaki Makbule İlhan’ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. İlk incelemelere göre facianın, evdeki bilgisayar kasasındaki elektrik aksamından kaynaklandığı belirlendi.

İHA İHA
Yayınlama Tarihi: 17.11.2025 17:49
Aydın'da 18 yaşındaki genç kızın hayatını kaybettiği yangının sebebi bilgisayar kasası
  • Nazilli'de iki katlı bir evde çıkan yangında, 18 yaşındaki Makbule İlhan hayatını kaybetti.
  • Yangının, bilgisayar kasasındaki elektrik arızasından çıktığı belirlendi.
  • Olayla ilgili detaylı soruşturma devam ediyor.

Aydın’ın Nazilli ilçesine bağlı Şirinevler Mahallesi 685 Sokak’ta bulunan evin ikinci katında yangın çıktı.

Evden yükselen dumanları fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri alevlerin içerisine girerek Makbule İlhan’ı dışarı çıkarmayı başardı.

DUMANDAN ETKİLENEN GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Dumandan ağır şekilde etkilenen genç, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yangında dumandan etkilenen F.İ., A.İ. ve D.Ö. isimli üç kişi de hastanede tedavi altına alındı.

Aydın'da bir evde çıkan yangında 18 yaşındaki Makbule hayatını kaybetti Aydın'da bir evde çıkan yangında 18 yaşındaki Makbule hayatını kaybetti

YANGININ SEBEBİ BİLGİSAYAR KASASI

Yapılan ilk incelemelerde yangının, evde bulunan bilgisayar kasasının elektrik aksamındaki arızadan çıktığı değerlendirildi.

Polis ve itfaiye ekiplerinin olayla ilgili detaylı soruşturması sürüyor.

3. Sayfa Haberleri