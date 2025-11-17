Aydın'da bir evde çıkan yangında 18 yaşındaki Makbule hayatını kaybetti

- Aydın Nazilli'de iki katlı evde çıkan yangında Makbule İlhan hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.
- Ekipler yangını bir saat içinde kontrol altına aldı ve yaralılar hastanelere sevk edildi.
- Yangının nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Aydın'ın Nazilli ilçesinde çıkan yangın can aldı.
Şirinevler Mahallesi 865 Sokak'taki iki katlı evin 2'nci katında, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı.
4 KİŞİ YARALANDI
Yangında Makbule İlhan, Ferman İ., Asiye İ. ve Deniz Ö. yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla adrese Aydın Büyükşehir Belediyesi Nazilli İtfaiye ekipleri ile sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
1 SAAT İÇİNDE KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın, ekiplerin yaklaşık 1 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
YARALILARDAN BİRİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Tedaviye alınan yaralılardan Makbule İlhan, kurtarılamadı.
Diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü bildirildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Soğutma çalışmaları sürerken, olay yerine gelen Nazilli Kaymakamı Huriye Küpeli Kan, yangınla ilgili bilgi aldı.
Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.