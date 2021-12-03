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    Aydın'da 1900 yıllık mezar taşını jandarmaya satmaya çalışan 5 kişi yakalandı

    Germencik ilçesinde, 1900 yıllık olduğu değerlendirilen 1 ton ağırlığındaki mezar taşını müşteri gibi davranan jandarmaya satmaya çalışan 5 şüpheli yakalandı.
    • DHA
    • 03.12.2021 - 22:54
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    Aydın'da 1900 yıllık mezar taşını jandarmaya satmaya çalışan 5 kişi yakalandı

    Aydın’ın Germencik ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Dağyeniköy Mahalle Muhtarı H.E.'nin elinde bulunan tarihi eseri 250 bin dolara satmaya çalıştığı ihbarı üzerine harekete geçti.

    JANDARMA EKİPLERİ MÜŞTERİ GİBİ DAVRANDI

    Müşteri gibi davranan jandarma ekipleri, H.E. ile iletişime geçerek şüphelilerle buluştuktan sonra mezar taşının gömülü olduğu kırsal Dağyeniköy Mahallesi'ne gitti.

    Aydın da 1900 yıllık mezar taşını jandarmaya satmaya çalışan 5 kişi yakalandı #1

    1'İ MUHTAR 5 KİŞİ YAKALANDI

    Mezar taşını gömülü olduğu yerden çıkarmaya çalışan muhtar H.E. ile birlikte K.E, A.E, İ.K. ve E.İ'yi suçüstü yakalanarak gözaltına aldı.

    TAŞ ROMA DÖNEMİNE AİT

    Yaklaşık 1 ton ağırlığındaki mezar taşı incelenmek üzere Aydın Müze Müdürlüğü'ne götürüldü. Müze yetkililerince taşın Roma dönemine ait ve 1900 yıllık olduğu değerlendirildi.

    Mezar taşının 120 santim uzunluğunda, 45 santim genişliğinde, 20 santim kalınlığında ve üzerinde kabartmalar bulunduğu da belirtildi. Taşı satmaya çalışırken gözaltına alınan 5 şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

     

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