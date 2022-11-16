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    Aydın’da 210 kilo sahte bal ele geçirildi

    Jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda kavanozlarda toplam 210 kilo sahte olduğu değerlendirilen bal ele geçirildi. Balların sahibi ise gözaltına alındı.
    • 16.11.2022 - 14:14
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    Aydın’da 210 kilo sahte bal ele geçirildi

    Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Başçayır Mahallesi'nde yaşayan N.K.'nin evinde sahte bal olduğu bilgisiyle harekete geçti.

    Şüphelinin evine dün akşam saatlerinde operasyon düzenlendi.

    210 kilo sahte bal ele geçirildi

    Ev ve eklentilerinde etiketsiz kavanozlarda toplam 210 kilo bal ele geçirildi.

    Sahte olduğu değerlendirilen bal, incelenmesi için Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne gönderildi.

    DHA’nın haberine göre gözaltına alınan N.K.'nin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

    Aydın’da 210 kilo sahte bal ele geçirildi #1


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