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Aydın’da 210 kilo sahte bal ele geçirildi

Aydın’da 210 kilo sahte bal ele geçirildi

Jandarmanın bir eve düzenlediği operasyonda kavanozlarda toplam 210 kilo sahte olduğu değerlendirilen bal ele geçirildi. Balların sahibi ise gözaltına alındı.