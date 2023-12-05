Aydın'da akılalmaz olay! Arkadaşını öldürdü yetmedi emeklisini yedi... 4 yıldır kayıp olarak aranan Mehmet Akkan'ı arkadaşı O.Ç'nin öldürdüğü ortaya çıktı. Akkan'la bir süre aynı pansiyonda kaldığı öğrenilen O.Ç., ekiplerin çalışması sonucu Denizli'nin Honaz ilçesinde gözaltına alındı.

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İHA

Aydın'da herkesin kanını donduran bir olay ortaya çıktı.

4 yıldır kayıp olan Mehmet Akkan için ailesi devreye girdi. Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Müdürlüğü ekipleri, 2021 yılında ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Mehmet Akkan dosyası için özel ekip kurarak, çalışma başlattı.

Eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen Akkan'ın son olarak Denizli'de görülmesi üzerine harekete geçen ekipler, emekli maaşının çekilip çekilmediğine dair bankadan bilgi istedi.

Emekli maaşının düzenli olarak çekildiği ortaya çıktı

Akkan'ın emekli maaşının 2019-2022 yılları arasında düzenli olarak çekildiğinin belirlenmesinin ardından paranın çekildiği ATM'lerdeki güvenlik kameraları incelemeye alındı. Görüntüleri aileye izleten ekipler, parayı çekenin Akkan olmadığını belirledi.

Yapılan çalışmada parayı çeken şahsın O.Ç. olduğu tespit edildi. Kayıp olan Mehmet Akkan'la bir süre aynı pansiyonda kaldığı öğrenilen O.Ç., ekiplerin çalışması sonucu Denizli'nin Honaz ilçesinde gözaltına alındı.

Akkan'ı öldürdüğünü itiraf etti

Zanlı O.Ç. ifadesinde, arkadaşı E.Ç. ve Mehmet Akkan ile Honaz'ın Sapaca Mahallesi'ndeki kırsal alanda alkol aldıklarını, önceden husumet beslediği için Akkan'ın kafasına sopayla vurarak öldürdüğünü, daha sonra E.Ç.'nin de yardımıyla cesedi ormanlık alanda kazdıkları çukura gömdüklerini anlattı.

Gömüldüğü yerde çalışma yapıldı

Katil zanlısının, Akkan'ı gömdüğü yeri tarif etmesinin ardından bölgede yapılan kazıda kafatası, insan kemikleri ve Akkan'a ait kıyafetler bulundu. Ekipler olayla ilgisi bulunan E.Ç. ve olayla ilgili bilgileri olduğu iddia edilen 2 kişiyi daha gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edildiler

O.Ç. ile birlikte gözaltına alınan 4 şüpheli işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden O.Ç. ve E.Ç. tutuklanırken, diğer kişiler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)