Aydın'da alacak verecek kavgası kanlı bitti

- Aydın'da alacak verecek anlaşmazlığı silahlı kavgaya dönüştü, 1 kişi bacağından vurularak yaralandı.
- Şüpheli E.B. kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı, silah ele geçirildi.
- Yaralı G.D. hastaneye kaldırıldı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Aydın'ın Efeler ilçesi İstiklal Mahallesi'nde 41 yaşındaki G.D. ile 46 yaşındaki E.B. arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.
Sözlü tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine E.B., yanında bulundurduğu tabanca ile G.D.'yi bacağından vurdu.
Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı G.D., ilk müdahalesinin ardından Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
SALDIRGAN YAKALANDI
Kaçan şüpheli E.B., polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı, suç aleti tabanca da ele geçirildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.