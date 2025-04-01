Aydın'da alkollü şahısların kavgası cinayete döndü

DHA

Aydın'da alkollü oldukları iddia edilen iki grubun kavgasında kan döküldü....

Nazilli ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde yürüyen alkollü bir grup genç, başka bir grupla tartışmaya başladı.

Sebebi bilinmeyen tartışma kısa sürede büyüdü.

BIÇAKLANDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu yaşanan arbede sırasında Furkan Samet Bacaksız (26), bıçakla yaralandı.

Olayı görenler 112 Acil çağrı Merkezine haber verdi.

HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan Bacaksız, yapılan ilk müdahale sonrası, Aydın Adnan Menderes Araştırma ve Eğitim Hastanesine sevk edildi.

Samet Bacaksız, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis, bıçaklı saldırganın kimliğini belirleyip, yakalamak için çalışma başlattı.