Aydın'da arazi anlaşmazlığı kavgasında kuzenini öldürdü

DHA
Aydın'ın Çine ilçesine bağlı kırsal Tatarmemişler Mahallesi Tütünyatağı mevkisinde hayvancılıkla uğraşan kuzenler Mehmet Arı ile Ali Arı arasında arazi anlaşmazlığı nedeni ile tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mehmet Arı av tüfeği ile Ali Arı’ya ateş etti.
Ekipler sevk edildi
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Ali Arı’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Gözaltına alındı
Mehmet Arı, suç aleti silahla birlikte jandarma tarafından gözaltına alındı.
Ali Arı’nın cenazesi ise olay yeri incelemesinin ardından Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Soruşturma sürüyor
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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