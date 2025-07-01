Aydın’da babasını tüfekle yaraladı: Şüpheli tutuklandı

Aydın'ın Karabağ Mahallesi’nde dün saat 05.00 sıralarında meydana gelen olayda, 49 yaşındaki M.K. ile 23 yaşındaki oğlu N.K. arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.
SAÇMALAR KOLUNA İSABET ETTİ
N.K., evde bulunan tüfekle babasına doğru ateş etti.
Saçmaların koluna isabet ettiği M.K., yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Jandarma, olayın ardından N.K’yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından Aydın Adliyesine getirilen N.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Tedavisi süren M.K’nin hayati tehlikesinin bulunmadığını öğrenildi.