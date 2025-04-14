Aydın'da başıboş köpekler, hayvan pazarını mesken tuttu

İHA

Geçen yıl, sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaşmasına rağmen pek çok şehirde olduğu Aydın'da da başıboş köpekler halen önemli sıkıntılardan biri olmaya devam ediyor.

SORUN ÇÖZÜLEMEDİ

Düzenlemeye göre, başıboş sokak köpekleri toplanacak, bakımevlerine alınıp kısırlaştırıldıktan sahiplendirilmesi hedefleniyor.

Ancak 'sokak köpeği' sorunu halen devam ediyor.

"ÇOK RAHATSIZ EDİCİ"

Kadın ve çocukları korkutan sokak köpeklerinin bu bölgede yiyecek bulmasından dolayı daha çok buralara mesken edindiğini belirten çevre sakinleri, "Bu hayvanların şehir merkezlerinde olması daha çok rahatsızlık verici" diye konuştular.