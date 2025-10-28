Aydın'da başından vurulmuş halde bulunan şahıs can verdi

- Aydın'da, bir akaryakıt istasyonunda başından vurulmuş olarak bulunan A.İ., hastanede hayatını kaybetti.
- Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edilerek ilk müdahale yapıldı.
- Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Aydın'ın Efeler ilçesi Yedi Eylül Mahallesi'nde silah sesi üzerine akaryakıt istasyonunda A.İ.'nin bulunduğu alana giden iş yeri çalışanları şahsı başından silahla vurulmuş olarak yerde yatarken buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri durumu ağır olan A.İ.'ye ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Hastanede tedavi altına alınan 31 yaşındaki A.İ., doktorların çabalarına rağmen kurtarılamazken ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.