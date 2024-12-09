Aydın'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

İHA
Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan bir kafede buluşan iki kişi arasında borç meselesi nedeniyle kavga çıktı.
Kısa sürede büyüyen kavga sonrası taraflardan biri, yanında taşıdığı bıçakla tartıştığı kişiyi bacağından yaraladı.
Olayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
SALDIRGAN İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırdı.
Polis ekipleri de olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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