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Aydın'da bir düğünde istek parça kavgası ölümle sonuçlandı

Aydın'da bir düğünde istek parça kavgası ölümle sonuçlandı Gelin ve damat tarafı düğünde çalınacak şarkı konusunda kavgaya tutuştu. Kalbine bira şişesi saplanan damadın amcası tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.