Aydın'da bir genç babasının mezarı başında ölü bulundu

Aydın'ın Efeler ilçesinde 33 yaşındaki bir genç, babasının mezarı başında ölü bulundu. Gencin ölüm nedeni otopsiden sonra netlik kazanacak.

Aydın'ın Efeler ilçesi Kemer Mezarlığı’nda meydana gelen olayda, mezarlık ziyaretine gelen bir kişi bölgede oluşan yoğun kokunun ardından mezarlığın başında bir kişinin hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gördü.

Durumu mezarlık görevlilerine bildirmesinin ardından, görevliler bölgeye gelerek yerde yatan şahsın ölü olduğunu gördü. Mezarlık görevlileri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

2 gün önce öldüğü tespit edildi

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, bölgede olay yeri inceleme çalışması başlattı. Yapılan ilk incelemelerde gencin, 2 yıl önce vefat eden babası Şaban Çoban’ın mezarı başında birkaç gün önce vefat ettiğini belirledi.

Kimlik tespiti için yapılan çalışmalarda gencin 33 yaşındaki Yusuf Çoban olduğu öğrenildi. Mezarlık çevresinde yapılan aramada gencin yanında küçük bir çanta bulundu. Çanta içerisinde yapılan incelemelerde ise birkaç parça kıyafet ile şeker hastalarının kullandığı insülin iğneleri bulundu.

Ölüm nedeni otopsi sonrası belirlenecek

Bölgeye gelen Efeler Belediyesi ekipleri, yapılan işlemlerin ardından talihsiz gencin cansız bedeni alarak Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürdü.

İHA'nın haberine göre, Çoban’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.