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    Aydın'da bir kişi, çaldığı köpeğin çenesini bıçakla kesti

    Aydın Didim'de 1 yaşındaki 'Çiko' simli spedy cinsi kurt köpeğini çalan O.A.A., evine götürdüğü hayvanın çenesini bıçakla keserek eziyet etti.
    • 23.09.2022 - 21:50
    • Güncelleme : 23.09.2022 - 21:59
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    Aydın'da bir kişi, çaldığı köpeğin çenesini bıçakla kesti

    Dün saat 20.30 sıralarında Aydın'ın Didim ilçesi Hisar Mahallesinde meydana gelen olayda, İlhan Tombakoğlu’na ait Çiko isimli spedy cinsi kurt köpeği bir anda ortadan kayboldu.

    Tombakoğlu, köpeğin nereye gittiği araştırırken, evin güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde Çiko’yu bir şüphelinin zorla minibüsle götürdüğünü fark etti.

    Köpek kanlar içinde bulundu

    Polise ihbarda bulunan Tombakoğlu, diğer yandan da plakasını güvenlik kamerası görüntüsünden belirlediği 06 CTL 456 plakalı minibüsü aramaya koyuldu.

    Polisinde yardımıyla yakalanan şüpheli O.A.A., gözaltına alındı. Köpek ise boş arazide kanlar içinde yaralı olarak bulundu.

    Köpek veterinere götürülerek tedaviye alınırken, şüpheli ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

    "Güvenlik kamerası sayesinde bulduk, çok üzgünüz"

    Çiko'nun sahibi İlhan Tombakoğlu, "Güvenlik kamerası görüntüleri olmasaydı Çiko’yu bulamazdık. Belki de şu an ölmüş olacaktı. O vahşeti görünce dayanamadım ve ağladım. Alkollü olduğunu öğrendiğimiz kişi bıçakla çenesinin altından yaralayıp kanlar içinde bırakmış. Şikayetçi oldum. Ancak serbest kalmış. Böyle bir vahşeti nasıl yaptığını hala anlamış değilim. Çiko hem benim hem de Didim’de herkes tarafından çok seviliyor. Çok üzgünüz. Bunu yapana gerekli cezanın verilmesini istiyoruz" dedi.

    Aydın da bir kişi, çaldığı köpeğin çenesini bıçakla kesti #1

    Aydın da bir kişi, çaldığı köpeğin çenesini bıçakla kesti #2

    Aydın da bir kişi, çaldığı köpeğin çenesini bıçakla kesti #3

    Aydın da bir kişi, çaldığı köpeğin çenesini bıçakla kesti #4

    Aydın da bir kişi, çaldığı köpeğin çenesini bıçakla kesti #5

    Aydın da bir kişi, çaldığı köpeğin çenesini bıçakla kesti #6

    Aydın da bir kişi, çaldığı köpeğin çenesini bıçakla kesti #7

    Aydın da bir kişi, çaldığı köpeğin çenesini bıçakla kesti #8


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