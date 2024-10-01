Aydın'da boşanma aşamasındaki karısını katletti Didim ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi Sibel Aygan, çocuklarının gözü önünde, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından kurşunlanarak öldürüldü.

İHA

Tüm dünyada politik bir konu olarak değerlendirilen kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.

Aydın'da yaşanan cinayetin ardından 2 çocuk, annesiz kaldı.

Didim ilçesinde yaşayan 34 yaşındaki Sibel Aygan, işe gitmek için çocuklarıyla evden çıktığı esnada karşısında boşanma aşamasında olduğu eşini gördü.

ÇOCUKLARININ GÖZÜ ÖNÜNDE KURŞUNLADI

Apartman önünde yanında getirdiği tabancayı çıkaran koca, gözünü kırpmadan çocuklarının gözü önünde Aygan’a ateş etti.

Silah sesini duyan çevredekiler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı Aygan, ambulansla Didim Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Aygan kurtarılamadı.

FİRARİ KOCA ARANIYOR

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olay yerinde 5 kovan bulurken, olayla ilgili çalışma başlattı.

Öte yandan, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kaçan kocayı yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)