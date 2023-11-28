Aydın'da bu hastalığın nedeni bilinmiyor... Anne-baba perişan! Didim ilçesinde yaşayan Kadir-Senem Çelik’in kızı 14 yaşındaki Deniz Çelik, doğuştan kulak altındaki deliğin kapanmaması nedeniyle zor günler geçiriyor.

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Aydın Didim'de yaşayan Kadir Senem Çelik çifti, kızları Deniz'in derdine derman bulmaya çalışıyor.

14 yıldır kulağının arkasında kapanmayan bir yarayla yaşayan Deniz'in ameliyatının ise ABD'de yapılması gerekiyor.

Ancak ameliyatın bedeli 500 bin TL'ye yakın...

Anne Senem Çelik, kızının ameliyat edilip sağlığına kavuşması için ise herkesten yardım bekliyor.

"Bu süreç kızımı olumsuz etkiledi

Doğumundan bir süre sona yapılan rutin kontrollerinde kulağının arka kısmında fistül adı verilen bir deliğin tespit edildiğini kaydeden anne Senem Çelik, “Kızım doğduktan sonra kontrol amaçlı götürdüğümüzde tespit edildi. 2018 yılında çocuk cerrahisindeki kontrolden sonra kulak arkasında yara oluştu. Sonrasında İstanbul’a tedaviye gittik. Ardından İzmir’de Ege Üniversitesi'nde tedaviye gittik; MR çekildi. Ameliyat önerildi. Antibiyotik tedavisinin ardından 2019 yılında ameliyat oldu. Ameliyattan 20-25 gün sonra enfeksiyon oluştu.

Ameliyat olduktan sonra yarası geçmedi. '1,5-2 senede geçer, vücut tepki veriyor, bekleyelim' dediler. Aynı yerden yine gittik durumu anlattık. Geçmediğini ifade ettik; bize yeni hasta muamelesi yaptılar. Ege Üniversitesi'nde yangın çıkınca kızımı bu kez Marmara Üniversitesi'ne götürdüm. Oradaki hocamız özelde ameliyat yaptı. Bize 'O bölgeyi temizleyeceğiz' dedi ama kısa süre sonra fayda etmediğini gördük. Bu süreç kızımın günlük yaşamını da olumsuz etkiledi." dedi.

"Ameliyatın bedeli 500 bin TL"

Anne Senem Çelik, kızının doğduğu günden bu yana deniz kıyısında olmalarına rağmen denize giremediğini ve çocukluğunu yaşamadığını anlatarak, “Kızım okul hayatında da başarılı ama bu hastalık onu ruhsal olarak da etkiliyor. Son yaptığımız araştırmalar neticesinde, bu hastalıkla ilgili ABD’de bir yakınımız yardımcı oldu. ABD’deki bir hoca, iyi bir teşhis koyan hem KBB hem de boyun-baş cerrahisi olan bir ekiple ameliyatın gerekli olduğunu bildirdi. Biz de bu anlamda bu konuda bize yardımcı olabilecek doktor arıyoruz. Bu ameliyatın da bize maliyetinin 500 bin TL’ye yakın olduğunu bildirdiler. Umarım bu anlamda bizlere yardımcı olurlar. Kızımın artık bu hastalıktan kurtulup normal hayatına dönmesi tek isteğimiz.” dedi.