Aydın'da çaldığı altınları bozdururken yakalandı Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir ev soyuldu ve ev sahibinin altınları çalındı. Hırsız aynı altınları bozdurmak için kuyumcuya gidince yakayı ele verdi.

İHA

Çaldığı altınları kuyumcuya götüren hırsız, güvenlik güçlerinin aldığı tedbirlerden kaçamadı.

Aydın İl Jandarma Komutanlığı tarafından Nazilli ilçesinde bir şahsın evinden gerçekleştirilen hırsızlık olayı ile ilgili gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde çaldığı altınları kuyumculardan bozduran hırsızlık şüphelisi kıskıvrak yakalandı.

Olay, Nazilli ilçesinin Pirlibey Mahallesi'nde meydana geldi.

3 adet altın bilezik ve 800 lira nakit para çalındı

Bir şahsın evinden 3 adet altın bilezik ve 800 lira nakit para kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekipleri hırsızlık olayının aydınlatılması için çalışma başlattı.

Hırsızın kimliği belirlendi

Yapılan çalışmalar çerçevesinde hırsızlık şüphelisinin kimliği belirlendi.

Şüpheli şahıs Ş.D.'nin çaldığı bilezikleri kuyumculardan bozdurduğu tespit eden ekipler şahsı kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.