Aydın'da devrilen saman balyalarının altında kalan yaşlı adam can verdi

DHA
Aydın'ın Efeler ilçesi Umurlu Mahallesi'nde emekli fırıncı Adnan Tunalı, komşusunun hayvanları için aldığı samanların kamyondan indirmesine yardım etmek istedi.
Bu sırada saman balyaları bir anda devrildi.
63 yaşındaki Tunalı, balyaların altında kalırken çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
OLAY YERİNDE CAN VERDİ
Sağlık ekipleri saman balyalarının altından çıkarılan Tunalı'nın hayatını kaybettiği belirlendi.
Adnan Tunalı'nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Aydın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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