Aydın'da direğe çarpan motosikletin sürücüsü öldü Aydın'da seyir halindeki motosikletiyle yol kenarındaki telefon direğine çarpan sürücü yaşamını yitirdi.

İHA

Aydın'ın Söke ilçesi Yuvaca-Atburgazı yolunda Akın Özkan (47) yönetimindeki motosiklet, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu telefon direğine çarptı.

Büyük bir hızla direğe çarpan motosikletin sürücüsü Özkan, başına aldığı darbe ile ağır yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde can verdi

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Özkan'ın hayatını kaybettiğini tespit etti.

Evli olduğu öğrenilen Özkan'ın ölüm haberi ailesi ve tüm sevenlerini yasa boğdu.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)