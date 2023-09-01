Aydın'da epilepsi nöbeti geçiren çocuğu hastaneye yetiştiren taksici konuştu

İHA

Aydın Kuşadası'nda epilepsi hastası olan 3 yaşındaki M.D., denizde bir anda nöbet geçirdi.

Anne H.D. (29), çocuğunu kucağına alıp taksi ile hastaneye götürmek istedi.

Bir taksiyi durduran çaresiz kadın, taksicinin “Burası başka bir durak önü, sizi alamam.” cevabı ile karşılaştı.

"Üstünüz ıslak sizi alamayız"

Durağa gelen ve yardım isteyen anne H.D., bu sefer taksicilerden iddiaya göre “Üstünüz ıslak ve sizi alamayız.” cevabını aldı.

Aldığı cevap ile şok olan anne, çaresizce kucağında çocuğu ile dakikalarca koşuşturdu. İlk durdurduğu taksici, geri dönerek zor durumdaki anneye, “Sizi almadılarsa ben götüreyim hastaneye.” dedi.

Taksici, nöbet geçiren çocuğu ve annesini taksiye alarak hastaneye götürdü. Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili aile, taksi durağından şikayetçi oldu.

"Vatandaşlık görevimi yaptım"

Anne ve çocuğunu hastaneye götüren taksici Süleyman Yılmaz, şu cümleleri kullandı;

Aracımda müşteri vardı. Kadınlar Denizi’ne geldiğimde müşteriler inerken o anda bir bayan geldi elinde çocukla. Benden taksi istedi. Buradaki duraktan almasını söyledim. Çünkü burada durak varken biz yolcu alamıyoruz. Kadın gitti, tekrar geri geldi 'Onlar bizi almıyorlar' dedi. 'Nasıl almazlar' dedi. İki kişi geldi duraktan, 'Sen alıyor musun almıyor musun' dediler. Ben de 'Siz niye almıyorsunuz?' deyince 'Yorum yapma, alıyorsan al, almıyorsan alma' dediler. Ben de olayın tam olarak ne olduğunu bilmediğim için önce ben de almadım. Getirdiğim müşterileri indirdikten sonra geri döndüğümde kadını gördüm. Taksi durağının ilerisinde 'Çocuğum, çocuğum' diye feryat ediyordu. O anda hiçbir şeye bakmadan aldım gittim. Diğer arkadaşlar niçin almadılar, üstü ıslak diye mi başka bir nedenle mi onu bilmiyorum. Yalnız ben vatandaşlık görevimi yaptım bir taksici olarak, hepsi bu.