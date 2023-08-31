Aydın'da epilepsi nöbeti geçiren çocuk üstü ıslak olduğu için taksiye alınmadı Denizden çıkan ve epilepsi nöbeti geçiren 3 yaşındaki çocuğu taksiciler üstü ıslak diye almaması üzerine annenin şikayetçi olmasıyla soruşturma başlatıldı.

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İHA

Milyonlarca vatandaşın yaşadığı kentlerde akıllara ilk gelen ulaşım aracı olan taksiler bir diğer yandan vatandaşın korkulu rüyası.

Özellikle zamanla yarışan vatandaşların tercihleri arasında bulunan taksi araçları vatandaşa bir kez daha zor anlar yaşattı.

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki Kadınlar Denizi’nde epilepsi hastası olan 3 yaşındaki M.D., denizde bir anda nöbet geçirdi.

Bunun üzerine 29 yaşındaki anne H.D. çocuğunu kucağına alıp taksi ile hastaneye götürmek istedi.

"Üstünüz ıslak ve sizi alamayız"

Bir taksiyi durduran çaresiz kadın, taksicinin “Burası başka bir durak önü, sizi alamam” cevabı ile karşılaştı.

Durağa gelen ve yardım isteyen anne H.D., bu sefer taksicilerden iddiaya göre “Üstünüz ıslak ve sizi alamayız” cevabını aldı.

Çaresiz anne taksi aradı

Aldığı cevap ile şok olan anne, çaresizce kucağında çocuğu ile dakikalarca koşuşturdu.

İlk durdurduğu taksici geri dönerek zor durumdaki anneye, “Sizi almadılarsa ben götüreyim hastaneye” dedi.

Taksici, nöbet geçiren çocuğu ve annesini taksiye alarak hastaneye götürdü.

Çocuğun sağlık durumu iyi

Tedavi altına alınan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili aile taksi durağından şikayetçi olmasının ardından başlatılan soruşturma sürüyor.