Haberler



3. Sayfa



Aydın'da eşini döverek öldürdü: 1 hafta sonra yakalandı

Aydın'da eşini döverek öldürdü: 1 hafta sonra yakalandı Bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşini döverek öldüren ve daha sonra olay yerinden kaçarak ortadan kaybolan adam polis ekiplerinin çalışmaları üzerine 1 hafta sonra yakalanarak gözaltına alındı.