Aydın'da eşini döverek öldüren zanlı polisten kaçamadı.
Efeler ilçesinde 7 Haziran Cuma günü akşam saatlerinde dışarıdan gelen 14 yaşındaki kız çocuğu, annesi Nursel Türkmen'i (50) evde yerde hareketsiz yatarken buldu.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Eşini döverek öldürdü
Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Türkmen'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekipleri tarafından yapılan ilk incelemede Türkmen'nin darp neticesinde hayatını kaybettiği şüphesi üzerinde durulduğu öğrenildi.
1 hafta sonra yakalandı
Kız çocuğu ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürülürken bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşadıkları iddia edilen Türkmen'in eşi Mestan Türkmen (52) polis ekipleri tarafından olaydan 1 hafta sonra yakalanarak gözaltına alındı.
Türkmen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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