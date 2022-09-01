Aydın'da eşinin boğanı keserek öldüren şahıstan gazetecilere tepki

2 aylık eşinin boğazını keserek ölümüne sebep olan M.A., adliyeye sevk edilirken gazetecilere 'Çekin, iyi çekin. Biz eşkıya değiliz, efeyiz efe' şeklinde tepki gösterdi.

Önü alınamayan kadın cinayetlerine bir yenisi daha eklendi.

Aydın'da M.A.(33) ve eşi Nejla Aydoğdu (32), M.A.'nın dedesinin evinde, sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Hareketlenen tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Eşini boğazından bıçakladı

Kavgada eşine sinirlendiğini ifade eden M.A., eşi Aydoğdu'nun boğazını bıçakla keserek ağır şekilde yaraladı.

Mahallelinin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Nejla Aydoğdu hayatını kaybetti

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Nejla Aydoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

Hayatını kaybeden Aydoğdu'nun cansız bedeni, gerekli olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.

"Çekin, iyi çekin. Biz eşkıya değiliz, efeyiz efe"

İHA'nın haberine göre; Olay sonrası jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A., işlemlerinin ardından Aydın Adliyesi'ne sevk edildi.

Geniş güvenlik önlemleri eşliğinde adliyeye getirilen M.A., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Çekin, iyi çekin. Biz eşkıya değiliz, efeyiz efe." ifadelerini kullandı.