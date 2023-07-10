Aydın'da eski erkek arkadaşını öldürdü: Evine götürüyor cinsel saldırıda bulunuyordu Uzaklaştırma kararı olduğu halde yolunu kesen adamı yanında bulunan silahla öldürmek suçuyla gözaltına alınan kadının ifadesi ortaya çıktı. Şüpheli ifadesinde, ayrılmak istediği erkek arkadaşı tarafından cinsel tacize uğradığını ifade etti.

DHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, dün saat 20.00 sıralarında sözlü başlayan tartışmada kan aktı...

Bir çocuk annesi Esra A.'nın otomobilinin önü, kendisini bir süredir rahatsız eden ve hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı 51 yaşındaki Mustafa Teksöğüt'ün kullandığı araçla kesildi.

İkili arasında tartışma, gerginliğin yükselmesiyle kısa sürede kavgaya dönüştü.

37 yaşındaki Esra A., yanındaki tabancayla Mustafa Teksöğüt'e peş peşe 3 el ateş etti.

Boynuna ve göğsüne isabet eden 2 kurşunla Teksöğüt, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı hayatını kaybetti

Durumu ağır olan Teksöğüt, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada tedaviye alınan Teksöğüt, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Şüpheli gözaltına alındı

Polis, olayın ardından Esra A.'yı gözaltına aldı.

"Beni 3-4 kez darbetti"

Esra A., polisteki ifadesinde Teksöğüt'ün kendisini evlenme vaadiyle kandırdığını belirtip, "Resmi nikahlı eşinden 4, başka bir kadından da 3 çocuğu olduğunu öğrenince ayrılmak istediğimi söyledim. Beni 3-4 kez darbetti, beni, kızımı ve annemi öldürmekle tehdit ediyordu. Birçok kez beni çalıştığım yerden otomobiliyle alıp, evine götürüyor cinsel saldırıda bulunuyordu." dedi.

"Evine götürüyor cinsel saldırıda bulunuyordu"

Esra A. polisteki ifadesinde, eşinden 5 yıl önce boşandığını belirtip, şu ifadeleri kullandı:

10 yaşında kızım var. Mustafa Teksöğüt ile 2 yıl önce tanıştım. Tanıştığımızda evli olduğunu bilmiyordum. Daha sonra Mustafa bana eşiyle geçinemediğini ve ayrıldıktan sonra benimle evleneceğini söyledi.



Sürekli birlikte oluyorduk. Daha sonra davranışları değişti ve eşinden ayrılmadı. Ben de bunun üzerine yaptığım araştırmada resmi nikahlı eşinden 4 ve başka bir kadından da 3 çocuğu olduğunu öğrendim. Bunun üzerine kendisinden ayrılmak istediğimi söyledim.



Ayrılmak istediğimi söyledikten sonra 3-4 kez beni darbetti. Öldürmekle tehdit ettiği için şikayette bulanamamıştım. Ancak dayanamayıp, emniyete giderek şikayetçi oldum. 2,5 ay önceki şikayetim üzerine Mustafa'ya uzaklaştırma kararı verildi. Ancak tehditleri durmuyordu.



Yüzüme kezzap atmakla tehdit ediyordu. Birçok kez beni çalıştığım yerden otomobiliyle alıp, evine götürüyor cinsel saldırıda bulunuyordu. Yine böyle eve götürdüğü bir gün Mustafa'nın tabancasını almıştım. Olayda kullandığım tabanca da ona aittir. Kızımı, annemi ve tüm ailemi öldürmekle tehdit ediyordu.

Adliye'ye sevk edildi

Olay günü niyetinin öldürmek değil korkutmak olduğunu da söyleyen Esra A., polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.