Aydın'da evinde cansız bedeni bulunan şahsın ölümünde etil alkol şüphesi Aydın Nazilli'de evinde cansız bedeni bulunan şahsın evinde yapılan araştırmada alkol yapımında kullanılan etil alkol ve kit bulunması üzerine ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. Kesin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

DHA Aydın'ın Nazilli ilçesinde 64 yaşındaki Ahmet Ok'tan haber alamayan yakınları İstiklal Mahallesi 613 Sokak'taki evine geldiklerinde yaşlı adamın yerde hareketsiz yattığını fark etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ahmet Ok'un hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin evde yaptığı incelemede alkol yapımında kullanılan etil alkol ve kit bulundu, bunun üzerine Ok'un ölümü şüpheli olarak değerlendirildi. Savcının yaptığı inceleme sonrasında yaşlı adamın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.