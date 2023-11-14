Aydın'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü genç kız hayatını kaybetti

Aydın'da korkunç bir kaza yaşandı.
Efeler ilçesi Işıklı Bulvarı üzerinde gece 00.30 sıralarında minibüs sürücüsü M.Ş., Ayça Ölmez idaresinde olan motorlu bisiklete arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motorlu bisiklet ve sürücü yola savruldu.
Savrulmanın etkisiyle genç kız, kafasını sert bir şekilde yere çarparak ağır şekilde yaralandı.
Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.
Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından genç kızı Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Ayça Ölmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Minibüs sürücüsü alkollü çıktı
Minibüs sürücüsü M.Ş., olay yerinde ekipler tarafından sorguya alındı.
M.Ş.'nin muayenesinde 2.10 promil alkollü olduğu tespit edildiği öğrenildi.
Acı haber Muğla'ya ulaştı
Aslen Muğla’nın Datça ilçesinde yaşayan ve Aydın’da Maliye 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Ayça Ölmez’in ani ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.
Talihsiz genç kızın ölüm haberini alan aile cenazeyi teslim almak için Aydın’a gelirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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