Aydın'da feci kaza: Motosiklet sürücüsü genç kız hayatını kaybetti Efeler ilçesinde alkollü minibüs sürücüsü motorlu bisiklet sürücüsüne çarptı. Yola savrulan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

İHA

Aydın'da korkunç bir kaza yaşandı.

Efeler ilçesi Işıklı Bulvarı üzerinde gece 00.30 sıralarında minibüs sürücüsü M.Ş., Ayça Ölmez idaresinde olan motorlu bisiklete arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motorlu bisiklet ve sürücü yola savruldu.

Savrulmanın etkisiyle genç kız, kafasını sert bir şekilde yere çarparak ağır şekilde yaralandı.

Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından genç kızı Aydın Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsü Ayça Ölmez, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Minibüs sürücüsü alkollü çıktı

Minibüs sürücüsü M.Ş., olay yerinde ekipler tarafından sorguya alındı.

M.Ş.'nin muayenesinde 2.10 promil alkollü olduğu tespit edildiği öğrenildi.

Acı haber Muğla'ya ulaştı

Aslen Muğla’nın Datça ilçesinde yaşayan ve Aydın’da Maliye 2. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Ayça Ölmez’in ani ölümü, ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

Talihsiz genç kızın ölüm haberini alan aile cenazeyi teslim almak için Aydın’a gelirken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)