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    Aydın’da FETÖ’cü eski yüzbaşı yakalandı

    'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan eski yüzbaşı jandarma ekiplerince yakalanıp, tutuklandı.
    • 30.11.2022 - 14:33
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    Aydın’da FETÖ’cü eski yüzbaşı yakalandı

    Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç edilmiş 38 yaşındaki yüzbaşı C.S.'nin Nazilli ilçesindeki bir evde saklandığını belirledi.

    Operasyon yapıldı

    Harekete geçen ekipler, dün belirlenen adrese operasyon düzenledi.

    Tutuklandı

    DHA’nın haberine göre gözaltına alınan C.S., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

    Aydın’da FETÖ’cü eski yüzbaşı yakalandı #1


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