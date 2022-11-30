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Aydın’da FETÖ’cü eski yüzbaşı yakalandı
'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan eski yüzbaşı jandarma ekiplerince yakalanıp, tutuklandı.
- 30.11.2022 - 14:33
Aydın İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında 8 yıl 9 ay hapis cezası bulunan meslekten ihraç edilmiş 38 yaşındaki yüzbaşı C.S.'nin Nazilli ilçesindeki bir evde saklandığını belirledi.
Operasyon yapıldı
Harekete geçen ekipler, dün belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Tutuklandı
DHA’nın haberine göre gözaltına alınan C.S., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.