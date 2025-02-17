AA & Ensonhaber
Güvenlik güçlerinin FETÖ'ye yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor.
Aydın İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ üyeliğinden 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır aranan eski İl Kültür ve Turizm Müdürü N.A.'ya yönelik operasyon gerçekleştirdi.
ÇAMAŞIRLARIN ARASINDA GİZLENİRKEN BULUNDU
Ekipler, zanlının saklandığı evin balkonunda çamaşırların arasında gizlenmiş halde buldu. Hükümlü, yapılan baskınla yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan N.A., cezaevine sevk edildi.
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