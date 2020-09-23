7 yıl önce nişanlısı ile kaldığı otelin 4'üncü katından düşerek yaşamını yitiren Gamze Uslu ile ilgili görülen davada karar verildi. 25 yıl hapis cezası alan nişanlı, serbest bırakıldı.

Adnan Menderes Üniversitesi Nazilli İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Maliye Bölümü yüksek lisans öğrencisi Gamze Uslu, kendisini ziyaretine gelen nişanlısı, Mersin Üniversitesi Silifke Uygulamalı Teknoloji ve İşletmecilik Yüksekokulu öğrencisi Baki Can Gölcü ile birlikte 22 Kasım 2013 tarihinde Nazilli Hürriyet Caddesi'ndeki bir otele yerleşti.

BALKONDAN OTOMOBİLİN ÜZERİNE DÜŞTÜ

Sultanhisar'ın Atça Mahallesi'ndeki bir restoranda 27 Kasım'da yemek yiyen nişanlı çift, otele dönüp, odalarına çekildi.

Gece yarısı Uslu, kaldıkları otelin 4'üncü kattaki odalarının balkonundan bir otomobilin üzerine düştü. Ağır yaralanan genç kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

3 YIL SÜRDÜ

Olayla ilgili olarak genç kadının nişanlısı Baki Can Gölcü hakkında Nazilli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

Dava kapsamında, ilk incelemede bilirkişi bir sonuca varamadı. Bilirkişi, ikinci kez yaptığı incelemede ise olayın cinayet mi, intihar mı olduğunun tespit edilemeyeceği yönünde görüş bildirdi.

Dava 3 yıl sürdü.

Aydın’da Gamze Uslu’nun nişanlısına 25 yıl ceza verildi VİDEO

TUTUKLANMASINA GEREK DUYULMADI

Mahkeme heyeti, tutuksuz yargılanan Gölcü'ye önce ömür boyu hapis cezası verdi. Ardından, bu cezayı iyi hal indirimi uygulayıp, temyiz yolu açık olmak üzere 25 yıl hapis cezasına çevirdi. Karar kesinleşinceye kadar da Gölcü'nün tutuklanmasına gerek olmadığına karar verildi.

YARGITAY KARARI BOZDU

Her iki taraf ile davanın müdahili olan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kararı temyize götürdü. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi, yerel mahkemenin verdiği kararı Eylül 2019’da bozup, dosyayı geri gönderdi.

MÜEBBET İSTENDİ, 25 YIL CEZA YEDİ

Yargıtay'ın kararı sonrası Nazilli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davada bu kez karar çıktı.

Duruşmaya sanık Baki Can Gölcü ve sanık avukatı Kamil Solak, ölen Gamze Uslu'nun annesi Fatma ve babası Sinan Uslu ile avukat İrfan Taş katıldı.

Yapılan yargılama sonucunda, Baki Can Gölcü'ye Gamze Uslu'ya yönelik 'kasten adam öldürme' suçundan önce müebbet hapis cezası verildi, ardından yasal koşulların oluşmadığı gerekçesiyle indirim yapılarak ceza 25 yıl hapse çevrildi.

TUTUKLANMADI

Öte yandan, Gölcü’nün cezasında herhangi bir indirim uygulanmaması ve yurt dışına çıkış yasağı ile adli kontrol kararlarının devamına karar verildi.

Baki Can Gölcü'nün adli kontrol yükümlülüklerine uymuş olması nedeniyle bu aşamada adli kontrolün yeterli ölçüde olacağı belirtilerek, tutuklamanın bir tedbir oluşu hususları dikkate alındığında sanığın tutuklanması yönündeki talebin reddine karar verildi.

“AİLE TAM 7 YILDIR HUKUK MÜCADELESİ VERİYOR”

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Aydın Kadın Meclisi adına Kader Sabancılar yaptığı açıklamada, “Gamze Uslu 2013 yılında kaldığı otelden düşerek, feci şekilde yaşamını yitirdi. Olay anında yanında bulunan nişanlısı olan erkeğe ‘kasten adam öldürme’ suçundan 25 yıl hapis cezası verildi. Karar, Yargıtay tarafından bozuldu. Bugün dava yeniden görüldü ve 25 yıl hapis cezası verilerek, onaylandı. Fakat aileyi ve bizleri üzen bir kararla tutuklama kararı çıkmadı. Tutuklama kararının çıkması için Yargıtay'ın onaylamasını bekliyoruz. Bu acılı aile, tam 7 yıldır bir hukuk mücadelesi veriyor. Artık bu davada adalet yerini bulmalıdır.” diye konuştu.

“YÜREĞİMİZİ DAĞLIYOR”

Baba Sinan Uslu ise “Cinayetin üstünden 7 yıl geçti. İnşallah bugünkü davada 7 yıldır beklediğimiz adalet yerini bulur. Cezası olanlar hak ettikleri şekilde cezalarını çekerler. Türk adaletine olan güvenimiz tamdır.” dedi.

ANNE USLU: BİTMEYEN ACI

Gamze Uslu'nun annesi Fatma Uslu da “Ben, daha önceki duruşmaların hepsine katıldım. Bu bitmeyen bir acı. Yani sözün bittiği yerdeyiz. Mahkeme 25 yıl ceza verdi, Yargıtay bozdu. Sanık tutuksuz yargılanıyor ve serbest. Bu da bizim yüreğimizi dağlıyor, acımızı daha da artırıyor. Ben Allah'ın adaletine her zaman inanıyorum. Mahkemenin vereceği karara da saygılıyız ve yüce Türk adaletine olan güvenimizin tam olduğunu belirtmek istiyorum. Adaletin yerini bulmasını istiyorum.” şeklinde konuştu.