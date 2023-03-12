Aydın'da genç kızın kamyon altında kaldığı feci anlar kameraya yansıdı Aydın Söke'de yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı genç kız yaşamını yitirdi. Feci kaza ise akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen korkunç kaza akaryakıt istasyonun güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Yola fırladığı anda kamyon çarptı

Aydın-Söke karayolu Argavlı Mahallesi yakınlarındaki bir akaryakıt istasyonunda beklerken bir anda yola fırlayarak karşıya geçmeye çalışan Fadime Dönmez’e (27) Aydın istikametinden Söke yönüne gitmekte olan E.A. (48) idaresindeki 45 VH 415 plakalı kamyon çarptı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaşamını yitirdi

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından ağır yaralı genç kızı ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kamyon şoförü E.A. ise jandarma tarafından gözaltına alındı.