Aydın'da güvenlik kamerasına boruyla saldırı

Aydın'ın Didim ilçesinde, belediyenin hizmet alanlarını izleyen güvenlik kamerasına bir şahıs boru ile zarar verdi.

BELEDİYE, ŞAHISTAN ŞİKAYETÇİ OLDU

Didim Belediyesi, olay üzerine şahıstan şikayetçi olarak suç duyurusunda bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Hizmet alanlarının güvenliğini sağlamak amacıyla yerleştirilen güvenlik kameralarına zarar verildiği ve cihazların kullanılamaz hale getirildiği tespit edilmiştir. Konuya ilişkin ilgili şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulmuş ve yasal süreç başlatılmıştır. Kamu mallarına zarar vermek, halkımızın ortak varlıklarına zarar vermek anlamına gelmektedir. Bu tür eylemlere karşı gerekli hukuki işlemler kararlılıkla sürdürülecek olup, halkımızın da kamu mallarının korunması konusunda duyarlılık göstermesi büyük önem taşımaktadır.