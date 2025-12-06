Kayseri'de uygulamada 1.73 promil alkollü çıkan sürücüye 68 bin TL ceza

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kayseri'nin Mevlana Mahallesi Orgeneral Hulusi Akar Bulvarı’nda asayiş uygulaması yapan polis ekipleri, E.S.T. yönetimindeki 38 ABB 843 plakalı otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu.

Ekiplerin ‘dur’ ihtarına uymayan E.S.T. uygulamada görevli polis memuru G.A.’ya çarparak kaçtı.

Sürücü E.S.T. ile otomobilde bulunan K.D., A.A., ve Ü.M bir süre sonra otomobili bırakıp yaya olarak kaçmaya devam etti.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda, 4 şahıs kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Polis memuru hafif şekilde yaralanırken, incelemelerin ardından otomobil çekiciyle kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

1.73 PROMİL ALKOLLÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Öte yandan, ‘dur’ ihtarına uymayarak, kaçarken polise çarpan E.S.T.’nin 1.73 promil alkollü olduğu öğrenilirken, şahıs hakkında ‘Kasten Öldürmeye Teşebbüs’ suçundan adli işlem başlatıldı.

E.S.T.’ye Trafik Kanunu’nun ilgili maddelerinden 68 bin 466 TL idari para cezası yazılırken, araç trafikten men edildi.

"GÖREVLİ MESLEKTAŞIMIZIN SAĞLIK DURUMU İYİ"

Polis memuru G.A.’nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yapan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, "Görevli meslektaşımızın sağlık durumu iyi olup, tedavi sonrası taburcu edilmiş ve 5 gün iş göremez raporu düzenlenmiştir" denildi.