Aydın'da habere giden gazeteciler polisin gözü önünde gasbedildi

Aydın'ın Efeler ilçesinde, 6 yaşında bir çocuğun suda boğulduğu ihbarı alan 2 kadın gazeteci olay yerine gitti.

Site sakinleri, gazetecilerin siteden çıkan ambulansın görüntüsünü çektiğini görünce gazetecilerin üzerine yürüyüp, olayın haber yapılmamasını istedi.

GÖRÜNTÜLERİ SİLMELERİ İÇİN DİRETTİLER

Kendilerinin devlet memuru olduklarını belirten bazı site sakinleri, gazetecileri çektikleri görüntüleri silmesi için zorladı.

Polisin gözü önünde cereyan eden olaylarda daha da ileri giden ve bir üniversitede akademisyen oldukları öğrenilen şahıslar, bu defa gazetecilerin motosikletinin anahtarını gasbetti.

"BİZİ TEHDİT VE TACİZ ETTİLER"

Polisin müdahale etmekten imtina ettiği olaylarda zor anlar yaşayan gazeteciler, hem akademisyenlerin hem de polislerin tutumuna tepki gösterdi.

Polisin önünde böyle bir olayı yaşamanın üzüntüsünü yaşadıklarını belirten gazeteciler, şöyle konuştu:

Ata Mahallesi'nde bulunan Yeni Yaşam Sitesi'nde 6 yaşında bir çocuğun boğulduğu yolunda ihbar aldık. Vazifemizi yapmak üzere olayın olduğu sitenin önüne geldik. Site dışında ambulansın çıkışını çektik. Bu sırada bir grup üzerimize gelip bizi tehdit ve taciz etmeye başladı.

"MOTOSİKLETİMİZİN ANAHTARINI GASBEDİP BİZİ ZORLA ALIKOYDULAR"