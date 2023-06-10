Aydın'da hapishaneye ziyarete gitti kendisi hapse girdi

İHA
Aydın'da şaşkına çeviren bir yakalama olayı yaşandı.
Söke T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda cezaevinde tutuklu bulunan bir yakınını ziyaret eden ve aranması bulunan bir şahıs jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Hakkında 10 yıl 5 aylık hapis cezası olduğu tespit edildi
Firar suçundan hükümlü olan bir yakınını ziyaret eden S.İ. isimli şahsın uyuşturucu suçundan arandığı ve hakkında 10 yıl 5 ay hapis cezası olduğu tespit edildi.
Cezaevine gönderildi
Jandarma ekiplerince yakalanan S.İ. sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.