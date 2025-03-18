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İHA

Aydın'da acı ölüm..

İtfaiye eri Turgay Gezgin'in Nazilli ilçesi Yeşil Mahalle'deki evinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesiyle bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın müdahale sonucu söndürüldü.

EŞİ VE ÇOCUKLARI HAYATINI KAYBETTİ

Yangında Turgay Gezgin'in eşi Fatma Gezgin ile 4 ve 11 yaşlarındaki iki çocuğu yaşamını yitirdi.

Yangın sırasında dışarda olan ve olayı mesai arkadaşlarından öğrenerek eve gelen Turgay Gezgin, evin önünde fenalaştı.

"DUMANDAN ZEHİRLENDİLER"

Yeşil Mahalle Muhtarı Şenol Öztürk, ekiplerin bölgedeki çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, "Turgay arkadaşımız her gün yangına giden bir arkadaşımızdı. Eşi ve iki çocuğunun dumandan zehirlendiği söyleniyor." dedi.

"BİR ANNE VE İKİ ÇOCUK MAALESEF VEFAT ETTİ"

Yangına ilişkin açıklamalarda bulunan Yeşil Mahalle Muhtarı Şenol Öztürk, "Bugün sabah ihbar üzerine geldik. Talihsiz bir olayla karşılaştık. Bir anne ile iki çocuk, maalesef dumandan zehirlenerek vefat etmiş. Olay yeri incelemeden aldığım bilgiye göre, elektrik prizinden çıkan yangın sonucu dumandan zehirlenme yaşanmış" ifadelerini kullandı.

Yangının kesin çıkış nedeni yapılacak detaylı incelemelerin ardından belirlenecek.