Aydın'da izinsiz kullandığı arabayla yaptığı kazada arkadaşını bırakıp kaçtı Çalıştığı iş yerine ait otomobili izinsiz kullanan sürücü, karıştığı trafik kazası sonrası yaralı arkadaşını bırakarak kaçarken arkadaşı hastaneye kaldırıldı.

İHA

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde 21.00 sıralarında Kadınlar Denizi Mahallesi'nde Sinan Y. yönetimindeki 09 AGK 090 plakalı otomobil ile Ahmet K. idaresindeki otomobil, Terasevler kavşağında çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle iki otomobil hemen yolun karşısında bulunan sokağa kadar sürüklendi.

Çalıştığı iş yerine ait otomobili izinsiz kullandığı ileri sürülen Sinan Y'nin kazadan sonra yaralı arkadaşı Yakup G.'yi bırakarak olay yerinden uzaklaştığı öğrenildi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Sesleri duyan mahalle sakinleri durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, Yakup G.'yi ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Alkollü sürücü gözaltına alındı

2.54 promil alkollü olduğu belirlenen diğer otomobilin sürücüsü Ahmet K. ise gözaltına alındı.

Otomobiller çekici ile sokaktan kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.