Aydın'da kablo sarım makinesine kapılan işçi öldü Aydın'da çalıştığı fabrikada kablo sarım makinesine kapılan işçi yaşamını yitirdi.

DHA

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Ortakçı Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada işçi olarak çalışan Gülhan Efe (27), henüz bilinmeyen bir nedenle kablo sarım makinesine kapıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde can verdi

Sıkıştığı yerden çıkarılan Efe'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Efe'nin cenazesi Buharkent Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)