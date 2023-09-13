Aydın'da kaçak göçmen operasyonu! 44 düzensiz göçmen yakalandı İhbar üzerine harekete geçen ekipler 2 farklı operasyonda toplam 44 düzensiz göçmen, polis ekipleri tarafından yakalanarak uşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

İHA

Kaçak göçe izin verilmiyor...

Bu kapsamda yurt genelinde operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Yapılan operasyonlara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde saat 06.30 sıralarında düzensiz göçmenler olduğu yönünde 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarı ekipleri harekete geçirdi.

Bunun ardından bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

Toplam 44 düzensiz göçmen yakalandı

Kısa sürede olay yerine gelen Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, söz konusu yerde 9’u erkek, 1'i kadın 4'ü çocuk olmak üzere 14 düzensiz göçmen yakaladı.

Bölgede kontrollerine devam eden ekipler aynı mevkide saat 07.30’da da 20'si erkek, 6'sı çocuk, 4'ü kadın olmak üzere 30 düzensiz göçmeni de yakaladı.

Her iki olayda yakalanan toplam 44 düzensiz göçmen gerekli işlemleri için Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)