Aydın'da kaçak ürün operasyonu: 3 bin 500 bandrolsüz sigara ele geçirildi Germencik ilçesinde jandarma ekipleri tarafından halk sağlığını tehdit eden ve vergi kaybına yol açan kaçak ürünlere yönelik gerçekleştirilen operasyonda 3 bin 500 adet bandrolsüz sigara ele geçirildi.