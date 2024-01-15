Aydın'da kaçırıldığını iddia eden genç kız gezerken bulundu... Didim ilçesinde ailesine kaçırıldığını ve depoda tutulduğunu söyleyen 17 yaşındaki genç kız, polis tarafından sokakta bulunurken, kızın kaçırılmadığı ortaya çıktı.

İHA

Aydın'da bir genç kızın kaçırıldığı haberi ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, çalıştığı kuaför dükkanının önünden kaçırıldığını iddia eden G.N.S. (17) isimli genç kız, ailesine haber vererek bir depoda tutulduğunu söyledi.

Ailenin ihbarı üzerine Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.

"Beni az önce kaçırdılar. Bir depoda tutuyorlar"

Bir diğer yandan genç kızın babası ise şu açıklamayı yaptı;

Kızım G., bugün saat 18.00 sıralarında çalıştığı kuaförün önünde zorla bir taksiye bindirilerek kaçırıldı. Bir süre sonra annesini gizlice telefonla arayarak, 'Beni az önce kaçırdılar. Bir depoda tutuyorlar' diye yardım istiyor. Daha sonra telefon kesiliyor. Kendisinden haber alamayınca polise şikayette bulunduk. Polis çevredeki güvenlik kameralarını inceliyor. Kızımın hayatından endişe ediyoruz. Bir an önce bulunması istiyoruz.

Gerçek ortaya çıktı: Kaçırılmadı, gezerken bulundu

Yapılan çalışmalarda G.N.S. sokakta gezerken bulunurken, genç kızın kaçırılmadığı ortaya çıktı.

Aydın Valisi Yakup Canbolat, kaçırılma olayı ile ilgili olarak sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı.

"Senaryodan ibaret"

Yapılan açıklamada şu cümleler kullanıldı;

Dün Didim ilçemizde kaçırıldığı ve bir depoda tutulduğu iddiası ile ailesi tarafından başvuruda bulunulan G.N.S. isimli kişi, polisimiz tarafından saat 02.00'de bulunarak ailesine teslim edildi. İddiaların ise G.N.S. tarafından hazırlanmış bir senaryodan ibaret olduğu ortaya çıktı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)