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    Aydın'da kadın cinayeti: 2 ay önce evlendiği karısını öldürdü

    Koçarlı ilçesinde 2 ay önce dünyaevine giren çift, anlaşmazlık nedeniyle tartıştı. Tartışma sırasında öfkeli koca, eşini boğazından bıçaklayarak katletti.
    • 01.09.2022 - 09:14
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    Aydın'da kadın cinayeti: 2 ay önce evlendiği karısını öldürdü

    Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, bir kadın da eş kurbanı oldu.

    Satırlar Mahallesi'nde yaşanan olayda, M.A. isimli şahsın dedesine ait bağ evine giden çift, bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

    Anlaşmazlığın uzlaşmaya bağlanamadığı olay, giderek alevlenmeye devam etti.

    Kavgada öfkesine yenik düşen M.A. (33) 2 ay önce evlendiği eşi Necla Aydoğdu'nun (32) boğazını bıçakla keserek ağır yaraladı. Kavga seslerini duyan komşular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    Genç kadın kurtarılamadı

    İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Necla Aydoğdu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

    Saldırgan koca gözalında

    M.A. jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, hayatını kaybeden Aydoğdu'nun cansız bedeni gerekli olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı.


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