Aydın'da kadın ve erkek cesedi bulundu

Aydın'da kadın ve erkek cesedi bulundu

Didim ilçesindeki çalılık alanda Hasan Tan ve Hamide Saraç'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Silahla vurularak öldükleri tespit edildi.

Aydın'ın Didim ilçesindeki çalılık alanda, sebebi henüz bilinmeyen bir sebepten tabancayla kafalarından vuruldukları belirlenen iki kişinin cesedi bulundu.

Yapılan incelemede cesetlerin, Hasan Tan (65) ve Hamide Saraç'a (49) ait olduğu tespit edildi.

Edinilen bilgilere göre; Tan emekli, Saraç'ın da kamu çalışanı olduğu öğrenildi.

Cesetler morga gönderildi

Cesetler, ayrıntılı otopsi için ,Didim Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olay yerinde bulunan cesetler incelenmek için, Kriminal Daire Başkanlığına gönderildi.

Olay yerinde araç bulundu

AA'nın aktarımına göre; Tan'a ait otomobilin olay yeri yakınında park edildiği öğrenildi.