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    Aydın'da kadın ve erkek cesedi bulundu

    Didim ilçesindeki çalılık alanda Hasan Tan ve Hamide Saraç'ın cansız bedenlerine ulaşıldı. Silahla vurularak öldükleri tespit edildi.
    • 02.09.2022 - 15:55
    • Güncelleme : 02.09.2022 - 16:14
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    Aydın'da kadın ve erkek cesedi bulundu

    Aydın'ın Didim ilçesindeki çalılık alanda, sebebi henüz bilinmeyen bir sebepten tabancayla kafalarından vuruldukları belirlenen iki kişinin cesedi bulundu.

    Yapılan incelemede cesetlerin, Hasan Tan (65) ve Hamide Saraç'a (49) ait olduğu tespit edildi.

    Edinilen bilgilere göre; Tan emekli, Saraç'ın da kamu çalışanı olduğu öğrenildi.

    Cesetler morga gönderildi

    Cesetler, ayrıntılı otopsi için ,Didim Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

    Olay yerinde bulunan cesetler incelenmek için, Kriminal Daire Başkanlığına gönderildi.

    Olay yerinde araç bulundu

    AA'nın aktarımına göre; Tan'a ait otomobilin olay yeri yakınında park edildiği öğrenildi.

    Aydın da kadın ve erkek cesedi bulundu #1

    Aydın da kadın ve erkek cesedi bulundu #2


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