Aydın'da kahvehanede 1 kişinin öldüğü kavga kameraya yansıdı Aydın'da kahvehanede çıkan bıçaklı kavgayı ayırmak isterken göğsünden bıçaklanan müşteri yaşamını yitirdi. Kavga anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

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İHA

Aydın'ın Efeler ilçesi Kurtuluş Mahallesi'ndeki bir kahvehanenin üstündeki dairede oturan G.D., iddiaya göre gürültü olduğu gerekçesiyle kahvehane işletmecisi E.M. ile tartıştı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kahvehanede müşteri olarak bulunan Bahri Günay (42), kavgayı ayırmak isterken göğsüne aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralandı.

HASTANDE CAN VERDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Günay, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Cinayet zanlısı G.D. ise gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

YAŞANANLAR KAMERADA

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde kahvehane işletmecisi E.M. ile G.D. arasında tartışma çıkıyor.

Elinde bıçak bulunan G.D., kahvehane işletmecisini itekleyip bıçaklama girişiminde bulunuyor.

Kahvehaneninin önünde bir süre devam eden kavgada darbedilen kahvehane işletmecisi daha sonra eline geçirdiği sandalye ile G.D.'ye vuruyor.

Bunun üzerine tekrar saldırıya geçen G.O., elindeki bıçağı E.M.'ye saplamak istediği sırada Bahri Günay'a saplıyor.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)