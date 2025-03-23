Aydın'da kalay ustası Uçar'dan 'çırak sıkıntısı' sitemi: Bakır bitmez ama usta bitti

İHA

57 yaşındaki Murat Uçar, Aydın’da yaşamını sürdürüyor..

Çırak olarak başladığı bakır ve kalaycılık işinde 49. yılını dolduran Murat Uçar, bu mesleğin şehirdeki son temsilcilerinden.

"BAKIR BİTMEZ AMA USTA BİTTİ"

Uçar, yetiştirecek çırak bulamadıklarını ifade ederken, en büyük hayallerinden birisinin de ustalığını genç nesillere aktarabilmek olduğunu söyledi.

Aydın genelinde kalay ustası sayısının bir elin parmağını geçmediğini ve işini bıraktıktan sonra vatandaşların bakırlarının orta kalacağını ifade eden Uçar; "Bakır bitmez ama usta bitti" dedi.

"EN BÜYÜK KORKUM, BEN DE MESLEĞİ BIRAKTIKTAN SONRA BU MİLLETİN BAKIRLARI NE OLACAK"

Kendisinin mesleğinde sona yaklaştığını ve mesleği bıraktıklarında kalay ustalığı mesleğinin kendileriyle beraber toprağa gideceğini vurgulayan Uçar, şöyle dedi: