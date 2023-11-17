Aydın'da kamyonet 20 metreden yuvarlandı: 2 ölü

DHA
Aydın'ın Çine ilçesine bağlı kırsal Bedirler Mahallesi Alakilise mevkisinde Efeler ilçesi istikametinden Bahçearası Mahallesi'ndeki semt pazarında tezgah açmaya giden Mustafa Yıldırım yönetimindeki sebze yüklü kamyonet, 20 metreden yuvarlandı.
Kazada sürücü Mustafa Yıldırım ve yanındaki Mustafa Yalçınkaya hayatını kaybetti.
Ekipler sevk edildi
İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Olay yeri incelemesinin ardından cenazeler Çine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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