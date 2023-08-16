Aydın'da kamyonun çarptığı otomobil ok gibi fırladı

İHA
Aydın'ın Köşk ilçesi Denizli kara yolunda seyir halinde olan H.Y. yönetimindeki kamyon, saat 22:00 sıralarında önünde seyretmekte olan A.Ü. yönetimdeki otomobile çarptı.
Çarpmanın şiddeti ile adeta ok gibi fırlayan otomobil taklalar attıktan sonra ters dönerek durabildi.
Kazada araç sürücüsü A.Ü. ile yanında yolcu olarak bulunan B.K. isimli şahıs yaralandı.
Yaralıların tedavisi sürüyor
İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından yaralanan otomobil sürücüsü ile yanındaki yolcu hastaneye kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisinin devam ettiği bildirildi.