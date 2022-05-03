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    Aydın'da kan donduran olay: Tartıştığı kardeşini öldürdü

    Koçarlı ilçesinde çiftçi kardeşler arasında yaşanan olayda kan aktı. Tüfekle kardeşini göğüsünden vuran şahıs, olayın ölümle sonuçlanmasıyla yakalanarak gözaltına alındı.
    • 03.05.2022 - 12:56
    • Güncelleme : 03.05.2022 - 12:57
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    Aydın'da kan donduran olay: Tartıştığı kardeşini öldürdü

    Aydın'ın Koçarlı ilçesindeki kardeş cinayeti kan dondurdu.

    Gaffarlar Mahallesi'nde yaşanan olayda, Bahri Y. (40) ile kendisi gibi çiftçi olan kardeşi İlyas Y. (38)  arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Alevlerin giderek yükseldiği olayda, Bahri Y., evine gidip, pompalı tüfeğini alarak geri döndü.

    Kardeşini göğüsünden vurdu

    DHA'nın aktarımına göre, Bahri Y., kardeşi İlyas Y.'yi göğsünden vurdu. Yaralanan İlyas Y., kanlar içinde yere yığıldı.

    Silah sesini duyan köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Abisi katili oldu

    Ambulansla Koçarlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İlyas Y., doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

    Bahri Y., jandarma tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Aydın da kan donduran olay: Tartıştığı kardeşini öldürdü #1

    Aydın da kan donduran olay: Tartıştığı kardeşini öldürdü #2


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