Aydın'da kapısı açık minibüsten düşen ebe hayatını kaybetti

Aydın'ın Söke ilçesinde acı ölüm...

S.K., durağa yaklaşırken yönetimindeki yolcu minibüsünün kapısını açtı.

Söke 3 No’lu Aile Sağlığı Merkezi’nde ebe olarak görev yapan Ayşe Ceylan, minibüsten inmeye hazırlanırken, dengesini kaybedip düştü.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ceylan, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Söke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Ceylan daha sonra Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

Ceylan, burada yapılan müdahalelere karşın dün hayatını kaybetti.

ŞOFÖR GÖZALTINDA

Kazayla ilgili başlatılan soruşturmada minibüs şoförü S.K. gözaltına alındı.