İHA

Aydın'ın Kuşadası'na bağlı Alacamescit Mahallesi'nde önceki gün kar maskesi takan motosikletli 2 kişi zemin kattaki bir evi soymak istedi.

Evin bulunduğu adrese gelen 2 şahıs önce motosiklet arıza yapmış gibi davrandı, ardından çevreyi kontrol eden şüpheliler eve doğru yöneldi.

Demir kapıyı defalarca açmaya çalışan soyguncular sonuç alamayınca motosikletlerine binerek olay yerinden uzaklaştı.

YAŞANANLAR KAMERADA

O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Başına gelen olaya şaşıran ev sahibi Serkan Gün, "Evimizin kilidini açamayınca kapıyı tekmeleyip camı kırmışlar. Olay yaşandığı sırada karşı komşumuz da görmüş. Tüm bunların öğlen vakti Kuşadası gibi bir yerde yaşanması gerçekten çok garip. Eşim ve çocuklarım evde olsaydı ve onlara zarar gelseydi hesabını kim verecekti" diye konuştu.